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    Суд покарав медика за оприлюднення реєстру хворих із Covid-19

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    Окрім символічного штрафу, медик заплатить ще 454 грн судового збору - Суд покарав медика за оприлюднення реєстру хворих із Covid-19
    Окрім символічного штрафу, медик заплатить ще 454 грн судового збору
    Ілюстративне фото

    Медична працівниця створила та розмістила у відкритому доступі персональні дані хворих з Covid-19

    Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 85 грн головного спеціаліста управління охорони здоров`я Хмельницької міської ради і міського педіатра за здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в інформаційних системах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 квітня.

    Медик на своєму службовому комп`ютері створила та розмістила у відкритому доступі на Google-диску реєстр хворих Covid-19 у Хмельницькому з назвами таблиць: «2020», «Летальні 2020», «Уточнення померлих», «2021».

    У вказаних таблицях містилася конфіденційна інформація про мешканців міста Хмельницького, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові хворого, дата народження, домашня адреса, інформація про стан здоров`я, які були доступні для перегляду та редагування за відповідним посиланням.

    У такий спосіб відбулося порушення законів про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, про захист персональних даних, про інформацію.

    Порушниця до суду не з’явилася. Однак її вина, на думку суду, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, роздрукованими скріншотами, посадовою інструкцією.

    Крім символічного штрафу, медик заплатить 454 грн судового збору.

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    Теги: суд медицина коронавірус
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    Суд покарав медика за оприлюднення реєстру хворих із Covid-19