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    Росія оприлюднила список «недружніх» держав. України у ньому немає

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    Створити перелік &laquo;недружніх&raquo; країн уряду у кінці квітня&nbsp;доручив&nbsp;президент Росії Володимир Путін - Росія оприлюднила список «недружніх» держав. України у ньому немає
    Створити перелік «недружніх» країн уряду у кінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін
    Фото з відкритих джерел

    До списку недружніх держав увійшли всього дві країни

    Уряд Росії затвердив список країн, які роблять «недружні дії» щодо РФ. До списку ввійшли дві країни: США та Чехія.

    Документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    З розпорядження уряду слідує, що посольству Чехії дозволили взяти на роботу 19 людей, які перебувають у Росії. А ось посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.

    Створити перелік «недружніх» країн уряду у кінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін. Він обмежив дипмісії таких країн у можливості наймати співробітників з Росії. Це сталося на тлі дипломатичного конфлікту між Росією і Чехією.

    Список країн, які роблять «недружні дії» щодо Росії

    Список країн, які роблять «недружні дії» щодо Росії

    У жовтні та грудні 2014 року на складах у Врбетице сталися вибухи. У період, коли стався перший вибух, на складі готували зброю для її відвантаження болгарському торговцеві Омеляну Гебреву. Чеські журналісти повідомили, що на складах була зброя, призначена для України та Сирії.

    Причетними до вибухів влада Чехії вважає двох агентів Головного розвідувального управління Росії. Ідеться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров, яких також вважають причетними до отруєння родини Скрипалів. Чехія вже оголосила обидвох агентів у розшук.

    Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів. РФ заявила, що не збирається виплачувати Чехії компенсацію за вибухи у Врбетіце.

    Щодо Сполучених Штатів, то 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій та інших обмежень проти Москви через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів та суверенітету США. Санкції передбачають, зокрема, вислання з Вашингтона 10 російських дипломатів, у тому числі представників розвідувальних служб.

    На початку травня США підтримали відповідь Чехії на «підривні та смертоносні» дії Росії.

    Теги: Росія США санкції Путін Чехія агресія уряд
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