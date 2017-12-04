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    Економіка та фінанси

    У Європі вирішили боротися з імпортом товарів за заниженими цінами

    Нові торгові правила в ЄС вступлять в силу з 20 грудня
    Європейська рада затвердила нові правила по боротьбі з імпортом товарів з третіх країн, що надходять на ринок за заниженими цінами за втручання держави. [READ_MORE] Про це йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті Євроради. Згідно з документом, такі заходи спрямовані на захист європейського виробника на внутрішньому
    • Сьогодні, 17:17
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    Нові торгові правила в ЄС вступлять в силу з 20 грудня

    Європейська рада затвердила нові правила по боротьбі з імпортом товарів з третіх країн, що надходять на ринок за заниженими цінами за втручання держави.

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    Про це йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті Євроради.

    Згідно з документом, такі заходи спрямовані на захист європейського виробника на внутрішньому ринку і боротьбу з впливами демпінгового імпорту з країн, що не входять до складу ЄС.

    Нові антидемпінгові правила будуть усувати колишні відмінності між ринковою і неринковою економікою для розрахунку демпінгу при збереженні того ж рівня захисту для виробників.

    Як повідомляється, Єврокомісія має намір регулярно моніторити «істотні ринкові спотворення» між ціною продажу продукту і його собівартістю.

    Залежно від результатів моніторингу комісія буде надавати дозвіл встановлювати ціну продукту, посилаючись, наприклад, на ціну товару в країні з аналогічним рівнем економічного розвитку або на відповідні неспотворені міжнародні витрати і ціни.

    Крім того, для компаній з країн-членів Євросоюзу будуть скасовані деякі бюрократичні процедури, що стосуються поставок товарів на внутрішній ринок, а малі і середні підприємства будуть отримувати допомогу в процесуальних питаннях у разі подачі скарг в антидемпінгових справах.

    Нові торгові правила вступлять в силу з 20 грудня.

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