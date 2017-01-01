Єврокомісія готує план на випадок провалу переговорів щодо Brexit

Секретаріат Єврокомісії вже почав розробку плану в усіх сферах, починаючи від митних зборів і закінчуючи риболовлею

Європейська комісія готує план на випадок зриву переговорів щодо Brexit. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на внутрішні документи Євросоюзу. Секретаріат Єврокомісії вже почав розробку плану в усіх сферах, починаючи від митних зборів і закінчуючи риболовлею. За даними ЗМІ, глава делегації ЄС на переговорах зі Сполученим



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Секретаріат Єврокомісії вже почав розробку плану в усіх сферах, починаючи від митних зборів і закінчуючи риболовлею

Європейська комісія готує план на випадок зриву переговорів щодо Brexit. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на внутрішні документи Євросоюзу.

Секретаріат Єврокомісії вже почав розробку плану в усіх сферах, починаючи від митних зборів і закінчуючи риболовлею. За даними ЗМІ, глава делегації ЄС на переговорах зі Сполученим Королівством Мішель Барньє заявив, що таким чином країни Євросоюзу мають підготуватися до найгіршого випадку.

Паралельно з переговорами, що ведуться делегацією під керівництвом Барньє, робоча група під назвою Brexit Preparedness Group розробляє різні сценарії розвитку ситуації після виходу Великобританії з Євросоюзу. Один з них передбачає можливість виходу без укладення Лондоном договору з Брюсселем.

Переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут, тому що сторони не можуть досягти згоди стосовно центральних питань. Трьома основними спірними пунктами є: сума компенсації, яку Лондон має виплатити за вихід з ЄС, майбутні права 3,2 мільйона громадян ЄС, які проживають у Сполученому Королівстві, і відкритість кордону Великобританії з Ірландією.

Напередодні президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що пропозиції Великобританії щодо Brexit мають бути прийнятні для Ірландії.

Раніше стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.

ЗМІ також інформували, що Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit.