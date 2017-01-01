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    Україна не отримає від ЄС третій транш у 600 млн євро

    Водночас, Єврокомісія почала роботу над четвертою програмою макрофінансової допомоги проведення реформ в Україні
    Європейська комісія не виплатить третій транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії. Єврокомісія зазначає, що Україна виконала більшу частину зобов'язань, узгоджених з ЄС. Серед них - важливі заходи щодо підвищення прозорості
    • Сьогодні, 14:54
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    Водночас, Єврокомісія почала роботу над четвертою програмою макрофінансової допомоги проведення реформ в Україні

    Європейська комісія не виплатить третій транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році.

    Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

    Єврокомісія зазначає, що Україна виконала більшу частину зобов'язань, узгоджених з ЄС. Серед них - важливі заходи щодо підвищення прозорості управління державними фінансами; запуск судової та адміністративної реформ; просування поточних реформ в енергетичних секторах, поліпшення бізнес-середовища та зміцнення систем соціального захисту.

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    Однак, транш неможливий через невиконання Україною наступних 4 вимог: зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.

    «На цьому тлі Комісія не може виплатити останній транш поточної програми. Ми закликаємо Україну зберегти імпульс реформ у багатьох областях, які успішно просунулися вперед, і завершити заходи, які були виконані в рамках поточної програми», - йдеться в заяві.

    У заяві Єврокомісії зазначається, що Україна отримала два транші на загальну суму 1,2 млрд євро з передбачених 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Термін поточної програми закінчується на початку січня 2018 року.

    Водночас, Єврокомісія почала роботу над четвертою програмою макрофінансової допомоги проведення реформ в Україні

    Довідка:

    Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

     

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