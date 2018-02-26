У Кабміні пояснили, чому угода з ЄС виконана лише на 63%

У минулому році Україна виконала 29% зобов'язань 2016 року, а також 41% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію саме на 2017 рік

В урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявили, що рівень виконання Україною зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС вищий, ніж раніше озвучувався. Як йдеться у відповіді урядового офісу на запит Європейської правди, станом на 31 грудня 2017 року загальний прогрес виконання зобов'язань, термін реалізації яких



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У минулому році Україна виконала 29% зобов'язань 2016 року, а також 41% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію саме на 2017 рік

В урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявили, що рівень виконання Україною зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС вищий, ніж раніше озвучувався. Як йдеться у відповіді урядового офісу на запит Європейської правди, станом на 31 грудня 2017 року загальний прогрес виконання зобов'язань, термін реалізації яких минув у 2016 році, уже становить 63%.

Раніше був оприлюднений урядовий звіт, згідно з яким рівень виконання угоди про асоціацію з ЄС у 2017 році становив 41%.

Як пояснили в урядовому офісі, такий низький показник пояснюється тим, що в минулому році випадало додатково виконувати завдання, заплановані ще на 2016 рік.

«У 2016 році прогрес виконання угоди про асоціацію за відповідний рік становив лише 34%. Отже, з метою дотримання правової логіки і належної послідовності дій у 2017 році Україна витратила значний обсяг часу і зусиль на реалізацію тих заходів, які не були завершені у 2016 році», - йдеться в поясненні урядового офісу.

Тож у 2017 році Україна виконала 29% зобов'язань 2016 року, а також 41% зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію саме на 2017 рік.

Раніше в ЄС заявили, що виконання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом ставиться під загрозу через затримку з вступом у силу закону про аудит і аудиторську діяльність.

Як повідомлялося минулого тижня, у Нідерландах скасували закон про референдум, який заблокував асоціацію Україна-ЄС.