Україна не поверне ЄС гроші за прикордонні проекти

Практично всі проекти щодо КПП були розпочаті в 2012-2013 роках і тягнуться ще з попередньої програми фінансування ЄС

Україна не повертатиме Євросоюзу вісім мільйонів євро, які не були використані для реалізації шести проектів з модернізації контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в п'ятницю, 23 лютого. «Це сталося через



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Практично всі проекти щодо КПП були розпочаті в 2012-2013 роках і тягнуться ще з попередньої програми фінансування ЄС

Україна не повертатиме Євросоюзу вісім мільйонів євро, які не були використані для реалізації шести проектів з модернізації контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в п'ятницю, 23 лютого.

«Це сталося через те, що Україна не змогла і на рівні Державної фіскальної служби, і на рівні місцевих органів влади виконати свої зобов'язання за цими проектами. Україна не повинна повертати 8 млн євро», - зазначила вона.



Климпуш-Цинцадзе наголосила, що ЄС зможе недодати цю суму в майбутніх програмах для України. «Підозрюю, що саме таким чином і будуть розгортатися події за коштами, які неефективно використані в Україні», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.



Вона додала, що практично всі проекти щодо КПП були розпочаті в 2012-2013 роках і тягнуться ще з попередньої програми фінансування ЄС.



«Уже відразу на тих етапах було здійснено багато зловживань... Нам не вдалося домовитися про те, щоб ці проекти були продовжені. Разом з тим, ми можемо вести розмову з ЄС про початок нової програми прикордонного співробітництва через збільшення українського експорту в ЄС, через те, що транзит збільшується», - додала Климпуш-Цинцадзе.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що припинення фінансування Євросоюзом модернізації і будівництва прикордонних КПП на кордоні з Україною не вплине на інші спільні проекти з ЄС.

Джерело: Кореспондент.net