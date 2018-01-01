У Нідерландах скасували закон про референдум, який заблокував асоціацію Україна-ЄС

Законопроект підтримали 76 депутатів з коаліційних фракцій

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала проект, яким скасовується закон про консультативний референдум, котрий у 2016 році заблокував визнання країною Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляє видання NOS. Законопроект підтримали 76 депутатів з коаліційних фракцій, проти закону виступили 69 опозиційних



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Законопроект підтримали 76 депутатів з коаліційних фракцій

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала проект, яким скасовується закон про консультативний референдум, котрий у 2016 році заблокував визнання країною Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє видання NOS.

Законопроект підтримали 76 депутатів з коаліційних фракцій, проти закону виступили 69 опозиційних депутатів.

Законопроект, внесення якого ініціювала міністр внутрішніх справ Нідерландів, Кайса Оллонгрен, скасовує чинний закон про референдум.

Водночас опозиційні партії в ході дебатів не погодились із скасуванням референдуму: на їх думку, має бути альтернативне рішення.

За кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті — верхній палаті парламенту.

Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС. Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС.

Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів.

У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Після цього уряд Нідерландів представив законопроект про введення в дію ратифікації на розгляд парламенту.