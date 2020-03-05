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    Економіка та фінанси

    У Канаді викарбували 10-кілограмову золоту монету (фото)

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    Загалом викарбувано лише 10 таких монет - У Канаді викарбували 10-кілограмову золоту монету (фото)
    Загалом викарбувано лише 10 таких монет

    Золото монета обійдеться покупцям щонайменше у 600 тис. доларів

    Королівський монетний двір Канади викарбував найбільшу у своїй історії золоту монету вагою 10 кілограмів.

    Про це повідомляє пресслужба монетного двору.

    «Королівський канадський монетний двір виготовив найбільшу в своїй історії золоту монету з кленовим листом, виконану із високою деталізацією та глибоким рельєфом», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що загалом викарбувано лише 10 таких монет.

    «Їхня ціна ґрунтується на поєднанні ринкової ціни золота на момент купівлі, націнки за виготовлення та дуже малого тиражу», - вказують виробники грошей.

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    У Канаді викарбували 10-кілограмову золоту монету (фото)
    У Канаді викарбували 10-кілограмову золоту монету (фото)

    З урахуванням чинних цін на золото монета обійдеться покупцям щонайменше у 600 тис. дол.

    До слова, нещодавно у Бельгії невідомі пограбували монетний Королівський монетний двір, що розташований у Брюсселі, поцупивши монети. Невдовзі їх затримала поліція.

    Канада гроші монета золото
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