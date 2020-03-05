У Канаді викарбували 10-кілограмову золоту монету (фото)



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Загалом викарбувано лише 10 таких монет

Золото монета обійдеться покупцям щонайменше у 600 тис. доларів

Королівський монетний двір Канади викарбував найбільшу у своїй історії золоту монету вагою 10 кілограмів.

Про це повідомляє пресслужба монетного двору.

«Королівський канадський монетний двір виготовив найбільшу в своїй історії золоту монету з кленовим листом, виконану із високою деталізацією та глибоким рельєфом», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом викарбувано лише 10 таких монет.

«Їхня ціна ґрунтується на поєднанні ринкової ціни золота на момент купівлі, націнки за виготовлення та дуже малого тиражу», - вказують виробники грошей.

З урахуванням чинних цін на золото монета обійдеться покупцям щонайменше у 600 тис. дол.

До слова, нещодавно у Бельгії невідомі пограбували монетний Королівський монетний двір, що розташований у Брюсселі, поцупивши монети. Невдовзі їх затримала поліція.