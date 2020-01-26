У Британії представили пам’ятну монету з нагоди Brexit



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Міністерство фінансів Великобританії забезпечило виготовлення трьох мільйонів пам'ятних монет

На пам’ятній монеті номіналом 50 пенсів написано: «Мир, процвітання та дружба з усіма державами»

Міністр фінансів Великої Британії Саджид Джавід представив пам’ятну монету до виходу країни з Європейського Союзу 31 січня.

Про це Саджид Джавід повідомив у Twitter.

На пам’ятній монеті номіналом 50 пенсів написано: «Мир, процвітання та дружба з усіма державами». Також там викарбовано дату Brexit — 31 січня 2020 року.

Міністерство фінансів забезпечило виготовлення трьох мільйонів таких монет. До кінця року планується випустити ще сім мільйонів.

Вони будуть доступні в банках, поштових відділеннях і магазинах в день Brexit.

«Ця монета визначає початок захоплюючої нової глави історії Британії. Давайте з впевненістю дивитися у майбутнє та розкривати величезний потенціал нашої великої країни», — написав Саджид Джавід.

Раніше британський монетний двір викарбував схожі монети до 31 жовтня, але тоді Brexit зірвався, тож усю партію монет довелося переплавити.

До слова, рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.