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    Економіка та фінанси

    У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету в світі

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    На&nbsp;аверсі монети зображено портрет Альберта Ейнштейна з&nbsp;висунутим язиком і дата&nbsp;&mdash; 2020 рік - У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету в світі
    На аверсі монети зображено портрет Альберта Ейнштейна з висунутим язиком і дата — 2020 рік

    Монетний двір Швейцарії замовив для монети спеціальну упаковку зі збільшувальними лінзами і підсвічуванням

    Монетний двір Швейцарії відкарбував найменшу золоту монету в світі. Її номінал — чверть швейцарського франка, діаметр — 2,96 мм і вага — 0,063 г.

    Про це повідомляє сайт монетного двору.

    На аверсі монети зображено портрет Альберта Ейнштейна з висунутим язиком і дата — 2020 рік. На реверсі - номінальна вартість ¼ франка, напис: «Гельвеція», швейцарський хрест, марка сплаву AU 999,9 і вага — 1/500 унції.

    Найменша золота монета в світі поставляється у спеціально розробленій упаковці. Зрештою, жодне зображення на викарбуваних сторонах не може бути розпізнано неозброєним оком. Тому Монетний двір Швейцарії замовив для неї спеціальну упаковку зі збільшувальними лінзами і підсвічуванням», — сказано в повідомленні.

    Всього випущено 999 таких монет.

    До слова, рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.

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