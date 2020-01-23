У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету в світі



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На аверсі монети зображено портрет Альберта Ейнштейна з висунутим язиком і дата — 2020 рік

Монетний двір Швейцарії замовив для монети спеціальну упаковку зі збільшувальними лінзами і підсвічуванням

Монетний двір Швейцарії відкарбував найменшу золоту монету в світі. Її номінал — чверть швейцарського франка, діаметр — 2,96 мм і вага — 0,063 г.

Про це повідомляє сайт монетного двору.

На аверсі монети зображено портрет Альберта Ейнштейна з висунутим язиком і дата — 2020 рік. На реверсі - номінальна вартість ¼ франка, напис: «Гельвеція», швейцарський хрест, марка сплаву AU 999,9 і вага — 1/500 унції.

Найменша золота монета в світі поставляється у спеціально розробленій упаковці. Зрештою, жодне зображення на викарбуваних сторонах не може бути розпізнано неозброєним оком. Тому Монетний двір Швейцарії замовив для неї спеціальну упаковку зі збільшувальними лінзами і підсвічуванням», — сказано в повідомленні.

Всього випущено 999 таких монет.

До слова, рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.