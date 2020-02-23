У Бельгії пограбували Королівський монетний двір
Сигналізація під час пограбування пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних
У Бельгії невідомі пограбували монетний Королівський монетний двір, що розташований у Брюсселі, поцупивши монети. Невдовзі їх затримала поліція.
Про це інформує The Brussels Times.
«Двох чоловіків заарештовано після вторгнення до приміщення Королівського монетного двору у Брюсселі та втечі з пакунками наповненими монетами. Можливого третього грабіжника розшукує поліція», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє чоловіків увійшли до будівлі на проспекті Пачеко в ніч проти п'ятниці.
Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами. Сигналізація пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних. Затримані мали при собі награбоване.
Засідання суду у справі призначено на 5 березня. Підозрювані раніше не потрапляли до поля зору поліції.
Брюссельська поліція вважає, що до крадіжки причетна третя особа, яку наразі розшукують.