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    Економіка та фінанси

    У Бельгії пограбували Королівський монетний двір

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    Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами, однак їх спіймали - У Бельгії пограбували Королівський монетний двір
    Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами, однак їх спіймали

    Сигналізація під час пограбування пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних

    У Бельгії невідомі пограбували монетний Королівський монетний двір, що розташований у Брюсселі, поцупивши монети. Невдовзі їх затримала поліція.

    Про це інформує The Brussels Times.

    «Двох чоловіків заарештовано після вторгнення до приміщення Королівського монетного двору у Брюсселі та втечі з пакунками наповненими монетами. Можливого третього грабіжника розшукує поліція», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що двоє чоловіків увійшли до будівлі на проспекті Пачеко в ніч проти п'ятниці.

    Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами. Сигналізація пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних. Затримані мали при собі награбоване.

    Засідання суду у справі призначено на 5 березня. Підозрювані раніше не потрапляли до поля зору поліції.

    Брюссельська поліція вважає, що до крадіжки причетна третя особа, яку наразі розшукують.

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