У Мінекономіки назвали першу п'ятірку об'єктів на приватизацію



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Борг Одеського припортового заводу заважає не тільки продажу, а й нормальному функціонуванню заводу, поскаржилися в уряді

Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Електроважмаш, президент-готель, шахта Краснолиманська – перша п'ятірка підприємств на приватизацію.

Про це заявив заступник міністра економіки Павло Кухта в інтерв'ю ЕП.

На запитання, що в Кабміні планують робити з боргами Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед компаніями Фірташа, Кухта відповів таке:

«Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато хто з них є учасниками судових процесів».

Відповідаючи на запитання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив:

«З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти».

Нагадаємо, минулого тижня за 108,5 млн грн на аукціонах було продано три державні об'єкти.

Також ведеться робота і щодо 415 об'єктів із 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна України.

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.

Загальна вартість активів цих 737 підприємств складає понад 12 млрд гривень.