Прем’єр Гончарук: три великі державні об'єкти продали за 108,5 млн грн



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Прем'єрміністр Олексій Гончарук відзвітував про продаж трьох державних об'єктів

Оптовий ринок у місті Бровари продали за 44,5 млн грн, що в 10 разів дорожче за стартову ціну

Надходження до бюджету України від продажу трьох великих державних об'єктів становили 108,5 млн грн.

Про це повідомив у Facebook прем'єрміністр Олексій Гончарук.

«108,5 млн грн! Саме за стільки цими днями продано три великі державні об'єкти. Ділюся деталями», - зазначив Гончарук.

Він додав, що оптовий ринок у місті Бровари продали за 44,5 млн грн, що в 10 разів дорожче за стартову ціну.

Крім того, за 3,5 млн грн продали «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій», ціна продажу якого стартувала з 270 тис. грн і зросла у 13 разів.

«Ну і нарешті, 100% державного пакету акцій «АТ Україна Туристична», який ніяк не могли продати попередні керівники Фонду держмайна. А призначили Дмитра Сенниченка і знайшлося четверо охочих, один з яких купив майно на 35% дорожче за стартову ціну», - додав прем'єрміністр.

За його словами, також ведеться робота і щодо 415 об'єктів із 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна України.

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.

Загальна вартість активів цих 737 підприємств складає понад 12 млрд гривень