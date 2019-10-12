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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку назвали умови зниження кредитних ставок

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    У Нацбанку назвали умови зниження кредитних ставок

    Зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок по кредитах до 12-13%

    У Національному банку вважають, що одного лише зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок по кредитах до 12-13%.

    Про це заявив заступник голови правління Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна.

    «Економіка – це комплексна система. І кредитування – це не тільки питання процентних ставок. Уявімо, облікова ставка НБУ знижена до 3%. Ви думаєте, банки почнуть видавати кредити на 8%? Ні, звичайно», — сказав він.

    За його словами, проблема кредитування складається з кількох аспектів і ціна ресурсу – один з них».

    «У липні ми почали публікувати прогноз облікової ставки, згідно з яким у найближчі роки вона знизиться до 8-9%. За умови виходу на річні темпи інфляції в 5% це цілком реально», — вважає Сологуб.

    У той же час, за його словами, одного лише зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок по кредитах до 12-13%.

    Крім ціни, ще одне важливе питання – це ризики, пов'язані з кредитуванням.

    Заступник голови Нацбанку вважає, що одним з ключових питань також залишається реформа судової системи.

    «Тому що питання з захистом прав власності, прав кредиторів заважають розвитку кредитування», — відзначає він.

    Раніше у Національному банку України пояснили, чому попри падіння курсу долара ціни на імпортні та не лише імпортні товари не змінюються та залишаються так само високими.

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