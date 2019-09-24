Forward Bank анонсував запуск оновленої лінійки платіжних карток «Коко Кард»



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Усі типи карток оновленої лінійки дають можливість безконтактної оплати PayРass

Forward Bank анонсував запуск оновленої лінійки платіжних дебетових і кредитних карток «Коко Кард». Нові тарифно-сервісні пакети дадуть клієнтам можливість одержувати високі відсотки на залишок власних коштів, кредитуватися на вигідних умовах, а також заощаджувати на обслуговуванні та транзакціях. Про це повідомляє Мінфін.

«Ми говоримо не просто про вигоду, а про радість у житті. Кури — простий народний образ. Вони символізують достаток, хазяйновитість, одержання вигоди. Ми створили карткове рішення «Коко Кард», щоб кури, дійсно, грошей не клювали і несли виключно золоті яйця», — розповів про оновлене карткове рішення «Коко Кард» Костянтин Кошеленко, заступник голови Правління Forward Bank.

Як повідомляється в офіційному релізі банку, усі типи карток оновленої лінійки дають можливість безконтактної оплати PayРass. Власникам запропонують безкоштовне зняття власних або кредитних коштів готівкою в банкоматній мережі Forward Bank і в банкоматах інших українських банків. За безготівкові розрахунки клієнти банку одержать повернення коштів до 20% згідно зі щомісячно оновлюваними категоріями кешбеків.

На залишок власних коштів на дебетових картках «Коко Кард» буде нараховуватися одна з найвищих на ринку процентних ставок — до 15% річних. У разі переказу цих коштів з поточного рахунку картки на депозитний внесок за допомогою додатка «Forward online», розробленого для смартфонів на базі Android та iОS, банк запропонує підвищену процентну ставку.

Кредитні картки «Коко Кард» банку Forward — це можливість скористатися кредитними коштами банку в межах 100 тис. грн., за повернення яких протягом 90 днів не нараховують відсотки. За зберігання власних коштів на кредитному картковому рахунку банк нарахує додатковий прибуток – до 12% річних.

Додаток «Forward online» дозволить власникам карток не тільки вигідно накопичувати, але й суттєво заощаджувати. Перекази між картками «Коко Кард» у системі дистанційного управління фінансами «Forward online» безкоштовні, як і перекази власних або кредитних коштів з «Коко Кард» на картки інших банків. Також безкоштовне інформування про рух коштів на рахунках за допомогою push-повідомлень додатка на смартфоні. Власникам «Коко Кард», які активно використовують їх для розрахунків або мають залишок власних коштів понад тисячу гривень, банк надає безкоштовне обслуговування картки.

За словами пресслужби Forward Bank, оформлення «Коко Кард» стане доступним українцям з 24 вересня 2019 року в його відділеннях, кредитних центрах і мініофісах по всій Україні. Також є можливість дистанційно замовити «Коко Кард»: заявку на її випуск можна оформити в інтернет-банкінгу або в додатку «Forward online», а кур'єрська служба доправить картку клієнтові.