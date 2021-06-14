У Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом долара: впливають чотири чинники

У Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом долара

На початку травня гривня значно посилювалася, тому що підприємства платили податки

Істотне зміцнення курсу гривні до долара відбувається завдяки чотирьом головним факторам. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман.

«Це насамперед зростання цін на сировинних ринках, з одного боку, хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що у нас збільшується імпортна складова... Другий фактор, чому гривня посилюється – це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більш ніж на мільярд доларів. Третій фактор – це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики... Є ще четвертий фактор – ситуативний», – сказав Фурман.

Він нагадав що на початку травня гривня значно посилювалася, тому що підприємства платили податки. Також експортери продавали долар і закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є зарубіжні материнські компанії.

Минулий тиждень закінчився падінням курсу долара на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, 11 червня міжбанк відкрився зниженням долара до 27,10 гривень, але протягом дня падіння прискорилося і міжбанк закрився доларом по 27,04.

Що стосується євро, то ця валюта продемонструвала ще більше падіння – до 32,76 гривень за євро. У порівнянні з попереднім банківським днем падіння склало 27 копійок.

Минулого тижня Кабінет міністрів подав до Верховної ради бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ, зокрема, містить прогноз курсу гривні до долара в наступні роки.

Уряд вважає, що в 2021 році курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар. У 2022 році курс в середньому складе 28,6 гривень за долар, в 2023 році – 28,8 гривень за долар, в 2024 році – 29,2 гривень за долар.

За підсумками травня гривня зміцнилася на 1%. Курс долара минулого місяця знизився через те, що на валютному ринку пропозиція перевищувала попит.

Також експерт пояснив, чому українці постраждають від укріплення гривні.