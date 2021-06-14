Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)

Напрямок розвитку країни пов’язаний із матеріальним станом респондентів

Результати опитування, ініційованого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, показали, що більшість респондентів дотримуються думки, що країна розвивається у неправильному напрямку (62%).

20% опитаних українців вважають, що Україна рухається правильним шляхом. Такий скепсис загалом притаманний українським громадянам та фіксується практично постійно. Виняток становив незначний етап одразу після президентських виборів.

Напрямок розвитку країни пов’язаний із матеріальним станом респондентів. Серед украй бідних українців правильним розвиток країни оцінюють лише 11%, а серед заможних – майже 30%. Також існує вікова кореляція – молодші респонденти менш скептичні у своїх поглядах на розвиток країни, ніж старші люди.

Попри загальний скепсис, більшість респондентів все ж переконані у тому, що Україна здатна подолати в майбутньому наявні проблеми та труднощі. Однак, більшість респондентів все ж вважає, що це відбудеться через певний час (53,5%). Лише 17% вважають, що проблеми можна подолати протягом найближчих кількох років, а 20% узагалі виявляють песимізм, зазначаючи, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів. Найбільше песимістів – на Сході країни (понад чверть), а найменше – на Заході (15%). Більш заможні люди оптимістичніші стосовно термінів. Чверть із них вважають, що Україна здатна подолати труднощі та проблеми у найближчій перспективі, а серед найбідніших респондентів таких лише 11%.

Додамо, що загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.

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