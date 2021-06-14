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    Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)

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    Найбільше песимістів &ndash; &nbsp;на Сході країни (понад чверть), а найменше &ndash; на Заході (15%) - Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)
    Найбільше песимістів –  на Сході країни (понад чверть), а найменше – на Заході (15%)
    Фото з відкритих джерел

    Напрямок розвитку країни пов’язаний із матеріальним станом респондентів

    Результати опитування, ініційованого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, показали, що більшість респондентів дотримуються думки, що країна розвивається у неправильному напрямку (62%).

    20% опитаних українців вважають, що Україна рухається правильним шляхом. Такий скепсис загалом притаманний українським громадянам та фіксується практично постійно. Виняток становив незначний етап одразу після президентських виборів.

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    Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)
    Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)

    Напрямок розвитку країни пов’язаний із матеріальним станом респондентів. Серед украй бідних українців правильним розвиток країни оцінюють лише 11%, а серед заможних – майже 30%. Також існує вікова кореляція – молодші респонденти менш скептичні у своїх поглядах на розвиток країни, ніж старші люди.

    Попри загальний скепсис, більшість респондентів все ж переконані у тому, що Україна здатна подолати в майбутньому наявні проблеми та труднощі. Однак, більшість респондентів все ж вважає, що це відбудеться через певний час (53,5%). Лише 17% вважають, що проблеми можна подолати протягом найближчих кількох років, а 20% узагалі виявляють песимізм, зазначаючи, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів. Найбільше песимістів – на Сході країни (понад чверть), а найменше – на Заході (15%). Більш заможні люди оптимістичніші стосовно термінів. Чверть із них вважають, що Україна здатна подолати труднощі та проблеми у найближчій перспективі, а серед найбідніших респондентів таких лише 11%.

    Додамо, що загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Нагадаємо, що Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.

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    Теги: соцопитування Володимир Зеленський Україна
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    Лише 20% українців впевнені, що Україна йде правильним шляхом (опитування)