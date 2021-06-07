Чому українці постраждають від укріплення гривні

Зараз треба зробити легку інфляцію, завалити країну грішми і підтримати експортерів

Гривня укріпляється. Чому від цього постраждає простий українець

Трошки про макроекономіку. Щодня гривня укріпляється в середньому на 10 копійок. В перспективі місяця гривня може укріпитися до 26 за долар. А взагалі, деякі розумні люди говорять і про 24 за долар до кінця літа.

Піпл, звичайно щасливий, але насправді це катастрофа для всієї економіки. У нас зараз унікальна експортна ситуація, коли ціни на наші головні сировинні товари знаходяться на історичних максимумах. Зараз навпаки треба зробити легку інфляцію, завалити країну грішми і підтримати експортерів (про те, що бюджет від цього виграє, я думаю, всі розуміють).

Замість цього ми можемо отримати прямо протилежну картину. А зароблять на цьому, як і два роки тому, коли гривня різко укріпилася, ті, хто тримає цінні папери держави.

Нічого нового. Все як завжди

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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