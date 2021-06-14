В Україні подорожчає пальне, саміт НАТО, ДТП з українцями у Румунії. Головні новини 14 червня

«Главком» підготував найголовніші новини за 14 червня

У понеділок, 14 червня, сталося кілька важливих подій: Україна увійшла в «зелену» карантинну зону за критеріями ЄС, середня вартість пального в Україні зросла від 0,9 до 1,2 гривні за літр. Автобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії, а лідери НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

«Главком» підготував сім найголовніших новин за 14 червня.

У НАТО підтвердили обіцянку прийняти Україну через ПДЧ

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

«Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші «широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи», як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні зокрема, коротко згадана потреба «поваги до меншин». Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, «додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумістність».

Саміт НАТО також закликав РФ припинити підтримку збройних формувань на сході України і скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

В Україні виявили мінімум Covid-заражень від початку року

В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року – 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області.

Зазначимо, попередній мінімум випадків був 6 червня. Тоді виявили 535 нових Covid-заражень.

За вчора госпіталізували 464 особи, померли 13 людей, а одужали 3 328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Україна увійшла в «зелену» карантинну зону за критеріями ЄС

Усі області України за показниками захворюваності на Covid-19 перебувають у «зеленій» карантинній зоні не лише за національними, а й за критеріями Європейського Союзу.

«Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що за минулу добу виявлено 420 нових хворих на Covid-19. За його словами, це – найнижчий показник за останній рік.

У Румунії перекинувся автобус з українцями

У дорожньо-транспортній пригоді з мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у Румунії, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.

Він розповів, що в мікроавтобусі перебували 16 українців та один громадянин Молдови, які прямували з України до Чеської Республіки. ДТП сталося на трасі Дєва-Недлак у Румунії.

«Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів – задовільний, загроз їхньому життю немає», – зазначив він.

Речник МЗС поінформував, що водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням – мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

Ніколенко запевнив, що українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

В Україні подорожчає пальне

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість пального в Україні, яка не враховує націнку АЗС:

бензини 25,82 грн/літр;

дизельне пальне - 22,09 грн/літр.

Виходячи з цієї вартості вираховується гранична ціна реалізації палива в роздробі в другій декаді червня.

«На підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривень, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,85 гривень за літр» , - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з початком місяця, ціна на бензин виросла на 0,9 грн/л, на дизельне пальне - на 1,18 грн/л.

З урахуванням граничних торговельних націнок у другій декаді червня максимальна ціна пального на АЗС не повинна перевищувати:

бензину - 30,82 грн/л;

дизпалива - 29,09 грн/л.

Звертаємо вашу увагу, що мова йде про ціни на нефірмове пальне. Ціни не брендові види пального будуть ще вище.

Слідком Білорусі висунув звинувачення Протасевичу



Опозиційному білоруському журналісту Роману Протасевича, якого затримали під час примусової посадки літака Ryanair, оголосили звинувачення.

За словами глави білоруського Слідкому, Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі;

За словами Гора, наразі слідчі надсилають запити до інших країн, аби з’ясувати, які саме джерела фінансування мав опозиційний канал Протасевича Nexta.

Вакцина, яку закуповує Україна, пройшла третій етап досліджень

Біотехнологічна фірма Novavax заявила 14 червня, що її вакцина проти Covid-19 є безпечною і ефективною на 90,4%. Такі дані були отримані в ході третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів та Мексики, повідомляє CNBC.

Встановлено, що вакцина з двома дозами є 100% ефективною для запобігання середньоважкому та важкому перебігу захворювання та 93% ефективною проти деяких варіантів, зазначає Novavax. Компанія заявила, що планує подати дозвіл до Управління з контролю за продуктами та ліками у третьому кварталі цього року.

Випробування на пізніх стадіях «підтверджує, що NVX-CoV2373 пропонує обнадійливий профіль переносимості та безпеки», зазначив у пресрелізі доктор Грегорі Гленн, президент досліджень та розробок Novavax.