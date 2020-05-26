У Нацбанку розповіли, коли можуть з'явитися держгарантії вкладень в кредитних спілках та лайфових страховиках



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Страховий ринок та ринок кредитної кооперації повинні бути готові як до регулярних відрахувань внесків до Фонду, так і до вступного внеску для нових учасників, - заступниця голови НБУ

Ключова умова – готовність і бажання самих компаній виконувати більш жорсткі вимоги для участі в ФГВФО, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в в інтерв'ю FinClub, коли з’явдяться держгарантії вкладень в кредитних спілках та лайфових страховиках.

«Перше питання – це модель самого фонду. Чи буде це в рамках вже існуючого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або буде створений окремий фонд? Якщо це реалізовувати в рамках вже існуючого Фонду, то спочатку необхідно вирішити питання його платоспроможності. У ФГВФО є зобов’язання перед Міністерством фінансів, які потрібно врегулювати. А крім того, вже зараз стоїть питання про збільшення суми гарантованих банківських вкладів», – заявила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова наголосила, що страховий ринок та ринок кредитної кооперації повинні бути готові як до регулярних відрахувань внесків до Фонду, так і до вступного внеску для нових учасників. «При цьому щоб гарантувати страхові накопичення, ми повинні бути впевнені в якості самих страхових компаній. Адже що сталося на банківському ринку під час кризи? Банки, які мали більш якісне корпоративне управління та управління кредитними ризиками, заплатили за банки з більш низькими стандартами», – нагадала перша заступниця голови НБУ.

А кредитним спілкам потрібна достатня платоспроможність і запас капіталу. «Треба, щоб вони виконували хоча б нинішні нормативи», – сказала Катерина Рожкова.