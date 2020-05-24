Як отримати кредит 5-7-9% для бізнесу: інструкція



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Як отримати кредит 5-7-9% для бізнесу: інструкція

За програмою «5-7-9%» вже видано 452 кредити

Україна ввела право на отримання компенсації відсотків за діючими кредитами для бізнесів з доходом до 10 млн євро на рік.

Хто саме і на яких умовах може отримати таке рефінансування, повідомило Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства у відповідь на запит Thepage.

Кредити на рефінансування діючих кредитів з відсотковою ставкою 0% можна отримати за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Хто має право на компенсацію відсотків

Рефінансування можуть отримати підприємці, бізнес яких має оборот до 10 млн євро на рік.

Але за умови, що вони збережуть 60% фонду оплати праці і 80% кількості персоналу в порівнянні з 1 березня 2020 року.

Також необхідно, щоб у бізнесу не було інших проблемних кредитів.

Чи є обмеження по сумі рефінансування

Сума кредиту не обмежена, але обмежена сума компенсації відсотків – не більше 200 тис. євро.

Також є можливість отримати відстрочку для погашення тіла кредиту до 31 грудня 2020 року.

Коли можна оформити такий кредит

Скористатися цим видом кредиту можна протягом карантину, а також протягом 90 днів після його закінчення.

Які банки беруть участь у програмі

Отримати рефінансування можливо у наступних банках: «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ, «Таскомбанк», «Кредобанк», банки «Альянс», «Схід», «Львів».

Як отримати кредит

Виберіть банк, який бере участь в програмі. Дізнайтеся умови, підготуйте необхідний пакет документів і зверніться до установи.

Фінансування для компенсації відсотків по кредитах держава надає банкам-партнерам. Але рішення про те, надати кредит, банк приймає самостійно, виходячи з критеріїв програми.

Які документи потрібні

Пакет документів залежить від вимог конкретного банку-партнера. Отримати інформацію щодо документів можна безпосередньо в них.

Чи може банк відмовити в кредиті

Банк проаналізує надані документи та повідомить про своє рішення.

Банк вирішує сам, надати або не надати кредит за програмою. Крім того, банки мають право вимагати додаткові документи, що підтверджують фінансовий стан вашого бізнесу.

Що робити, якщо ваш бізнес відповідає вимогам, але банк відмовив

Якщо банк вам відмовить, ви можете подати пакет необхідних документів в інший банк, який бере участь в програмі.

Хто не отримає компенсацію, навіть якщо відповідає вимогам програми

Є певні обмеження щодо державної підтримки.

Компенсацію не отримають компанії, які:

є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

Нагадаємо, держава з 1 березня запустила другу частину програми дешевих кредитів під 5-7-9% річних, в межах якої надаватиме кредитні гарантії тим позичальникам, які не мають достатньої застави для кредиту у банку.