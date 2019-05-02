У «Нафтогазі» пояснили відключення гарячої води в Рівному та Чернігові



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НАК «Нафтогаз України»

«Нафтогаз» закликає тепловиробників «припинити маніпуляції громадською думкою і сумлінно виконувати свої контрактні зобов'язання»

Гаряче водопостачання в Рівному і Чернігові було відключено через невиконання місцевими постачальниками мінімально необхідного рівня розрахунків за газ.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що підприємство «Рівнетеплоенерго» не підписало з «Нафтогазом» додаткову угоду на закупівлю газу в травні. При цьому заборгованість за попередні місяці складає 285,4 млн гривень. Для відновлення газопостачання, згідно з «Рівнетеплоенерго», має сплатити 60,6 млн гривень та підписати з «Нафтогазом» угоду.

Своєю чергою, чернігівське Облтеплокомуненерго має договір на поставку газу в травні, але не виконує необхідні умови щодо розрахунків, встановлені Кабміном. Поточна заборгованість підприємства складає 428,2 млн гривень. Для відновлення поставок газу компанія мусить сплатити 146,6 млн гривень.

«Нафтогаз» закликає тепловиробників припинити маніпуляції громадською думкою і сумлінно виконувати свої контрактні зобов'язання», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 травня в Рівному та Чернігові через заборгованість споживачів припинили подачу гарячої води в квартири.