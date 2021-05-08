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    Економіка та фінанси

    Нацбанк назвав найпоширенішу українську банкноту

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    Станом на 1 квітня в Україні в обігу перебувало готівки на 553,8 млрд грн. &ndash; НБУ - Нацбанк назвав найпоширенішу українську банкноту

    Станом на 1 квітня в Україні в обігу перебувало готівки на 553,8 млрд грн. – НБУ

    Фото НБУ

    Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень

    В Україні в обігу готівки найбільше банкнот номіналом 200 гривень. Їх 23,7% від загальної кількості банкнот в обігу.

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Серед монет найпоширеніша монета номіналом 10 копійок. Їхня кількість сягає 29,1% від обігу монет.

    Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (68,8 млн штук або 2,4% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (30,4 млн штук або 0,2% від загальної кількості монет в обігу).

    За даними НБУ, станом на 1 квітня в Україні в обігу перебувало готівки на 553,8 млрд грн. З них банкнот – на 550,2 млрд грн (2,9 млрд штук) та монет – на 3,5 млрд грн (13,6 млрд штук).

    Це на 4,7 млрд грн або на 0,8% менше, ніж на початок цього року.

    «Як бачимо, традиційно на початку року готівка в обігу скорочується. На думку Національного банку, у подальшому – у міру послаблення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження – попит на готівку зменшуватиметься», – розповіли в Нацбанку.

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    На одного українця припадало 70 та 153 штук розмінних і обігових монет відповідно, які є засобом платежу.

    Як повідомлялося, в Нацбанку розповіли, які купюри найчастіше підробляють в Україні.

    Нагадаємо, українські 200 гривень потрапили на престижний конкурс.

    Теги: банк гривня монета НБУ
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