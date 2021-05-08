Нацбанк назвав найпоширенішу українську банкноту

Станом на 1 квітня в Україні в обігу перебувало готівки на 553,8 млрд грн. – НБУ

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень

В Україні в обігу готівки найбільше банкнот номіналом 200 гривень. Їх 23,7% від загальної кількості банкнот в обігу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Серед монет найпоширеніша монета номіналом 10 копійок. Їхня кількість сягає 29,1% від обігу монет.

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (68,8 млн штук або 2,4% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (30,4 млн штук або 0,2% від загальної кількості монет в обігу).

За даними НБУ, станом на 1 квітня в Україні в обігу перебувало готівки на 553,8 млрд грн. З них банкнот – на 550,2 млрд грн (2,9 млрд штук) та монет – на 3,5 млрд грн (13,6 млрд штук).

Це на 4,7 млрд грн або на 0,8% менше, ніж на початок цього року.

«Як бачимо, традиційно на початку року готівка в обігу скорочується. На думку Національного банку, у подальшому – у міру послаблення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження – попит на готівку зменшуватиметься», – розповіли в Нацбанку.

На одного українця припадало 70 та 153 штук розмінних і обігових монет відповідно, які є засобом платежу.

Як повідомлялося, в Нацбанку розповіли, які купюри найчастіше підробляють в Україні.

Нагадаємо, українські 200 гривень потрапили на престижний конкурс.