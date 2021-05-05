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    Економіка та фінанси

    Нацбанк виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов

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    Нацбанк виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов - Нацбанк виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов
    Нацбанк виключив чотири страхові компанії з реєстру фінустанов
    Фото: з відкритих джерел

    Після виключення з Реєстру чотири страхові компанії остаточно втратили статус фінансової установи

    Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ чотири страхові компанії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 квітня 2021 року.

    У зв’язку з відсутністю ліцензій із Реєстру виключено чотирьох страховиків: АТ «СК «Варта», ПРАТ «СК «Довіра та гарантія», ПРАТ «СК «Стар-Поліс» та ПРАТ «СК «Індустріальна».

    Зазначається,що їх ліцензії були анульовані в березні-квітні 2021 року в добровільному порядку.

    ПРАТ «СК «Довіра та гарантія», ПРАТ «СК «Стар-Поліс», ПРАТ «СК «Індустріальна» не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками. Водночас АТ «СК «Варта» не подало до Національного банку звітність за І квартал 2021 року.

    Після виключення з Реєстру вищезазначені компанії остаточно втратили статус фінансової установи.

    Нагадаємо, раніше Національний банк тимчасово зупинив дію усіх ліцензій чотирьох страховиків ОСЦПВ за порушення обов’язкових нормативів.

    Теги: Національний банк банк страхування
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