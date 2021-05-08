Банки блокують карти: за що можуть заморозити гроші громадян

Заблокувати гроші на карті можуть з кількох причин

Крім норми про «п'ять тисяч» НБУ видав ще ряд обмежень

В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція.

«Небезпечними» можуть вважати:

клієнта, який не хоче приносити додаткові документи;

тих, у кого занадто багато платіжних карток (без вказівки кількості);

тих, із ким не вдалося зв'язатися за вказаним номером телефону і адресою;

клієнта, який нервує без «видимих причин», »надмірно» цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;

клієнта, який вимагає обслуговування в одного конкретного співробітника.

Крім норми про «п'ять тисяч», про яку вже неодноразово повідомлялось (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень.

Клієнта потрібно перевіряти, якщо:

обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;

постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;

клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.

Читайте також:

Джерело: Обозреватель