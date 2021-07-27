У «Прозорро» анонсували нову розробку щодо порівняння цін

Фахівці «Прозорро» працюють над розробкою, завдяки якій можна буде бачити ціни за одиницю товару

Генеральний директор «Прозорро» Василь Задворний розповів в інтерв’ю «Главкому» про зміну динаміки цін на товари, які найбільше купують через е-майданчик, та анонсував нову розробку.

«Якщо ми говоримо про 2020–2021 рік, то традиційно на першому місці – закупівлі конструкцій матеріалів для будівництва, на другому – продукти харчування, на третьому – медичне обладнання, далі – ремонт, технічне обслуговування, меблі, будівельні роботи і так далі. Важливо розуміти, що навіть найбільша частина товарів становить менш, ніж 9%, тобто розподіл між категоріями відбувається досить рівномірно», – сказав Задворний.

Він додав, що обов’язкового обліку ціни за одиницю зараз в системі немає, але у «Прозорро» працюють над однією розробкою, завдяки якій можна буде бачити ціни за одиницю товару.

«Вона з’явиться в серпні», – пообіцяв гендиректор «Прозорро» та розповів, що це дасть конкретно:

«Буде купа ефектів. Можна буде подивитися ринкову статистику та динаміку вартості, скажімо, столів по всій країні. Наприклад, ви зможете побачити, що в Волинській області столи є набагато дешевшими, ніж в Черкаській, і робити певні висновки для себе. Також це суттєво обмежить можливість зловживання замовниками, коли ви, наприклад, оголошуєте закупівлі на столи, стільці і масажне крісло. А потім це крісло вже після підписання договору зі специфікації прибирається, а вартість столів і стільців підіймається. Нібито і сума договору не змінюється, але при цьому відбувається переплата за кожну одиницю товару».

Також можна буде краще побачити якісь демпінгові стратегії та «багато чого».

«Це буде дуже потужний інструмент для аналізу. Але або зробити його обов’язковим для всіх, потрібні зміни до законодавства, бо там є ціла низка юридичних формулювань. Тоді ця штука буде працювати», – резюмував Василь Задворний.

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