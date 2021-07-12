Відмова «Нафтогазу» від Prozorro негативно вплине на візит Зеленського, – експерт

«Головне проблемне питання обох візитів для української сторони, окрім Донбасу, – відсутність прогресу у боротьбі з корупцією».

Відмова НАК «Нафтогаз України» від закупок через систему Prozorro створює негативне тло для візитів президента Володимира Зеленського до Берліна та Вашингтона.

Про це заявила політолог Олеся Яхно, коментуючи підготовку до цих заходів.

«Зараз активно триває підготовка до зустрічей Володимира Зеленського з Ангелою Меркель 12 липня та Джо Байденом наприкінці липня. Головне проблемне питання обох візитів для української сторони, окрім Донбасу, – відсутність прогресу у боротьбі з корупцією. Цього тижня Верховна Рада має прийняти пакет законопроєктів щодо судової реформи. Це має продемонструвати готовність Зеленського впроваджувати антикорупційну реформу. Але в цей же час найбільша компанія країни, НАК «Нафтогаз України», відмовляється від закупівель через систему Prozorro, в торгах почали брати участь винятково запрошені компанії. Це створює негативне тло для візитів президента Володимира Зеленського до Берліна та Вашингтона», – відзначила політолог.

Раніше стало відомо, що за ініціативою директора з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера компанія відмовилась від відкритих закупівель через систему Prozorro. Отто Ватерландер пояснив це рішення потребою вдосконалити закупівельні процедури компанії.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини.

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