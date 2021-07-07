«Укргазвидобування» хоче закупити труби на 280 млн грн в обхід Prozorro, – ЗМІ

СБУ і Генпрокуратура вже проводили обшуки в центральному офісі «Укргазвидобування» в рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлі держкомпанії

«Представники держкомпанії створили закритий тендер і вибірково розіслали пропозиції окремим учасникам ринку»

Держкомпанія АТ «Укргазвидобування» має намір провести закупівлю насосно-компресорних труб поза державної електронним тендерним майданчиком Prozorro.

Про це ресурсу OilPoint повідомили співрозмовники в компанії.

За словами одного з них, УГВ планує закупити трубну продукцію на суму більш ніж 280 млн гривень за закритою процедурою.

«Закупівлі такого обсягу відповідно до закону про держзакупівлі повинні проходити через систему Prozorro. Але цей тендер пройшов через торговельну платформу prom.ua», – зазначає співрозмовник.

З його слів, представники держкомпанії створили закритий тендер і вибірково розіслали пропозиції окремим учасникам ринку.

Раніше в цьому місяці УГВ вже закупила партію бурильних труб без відкритого тендеру, доступного для всіх гравців.

За словами співрозмовників OilPoint, зміни в закупівельній політиці держкомпанії ініціює головний виконавчий директор групи «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Відзначимо, що СБУ і Генпрокуратура проводили обшуки в центральному офісі «Укргазвидобування» в рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлі держкомпанії. За даними слідства, тоді підприємство придбало запчастини до насосів у ТОВ «Україна-2000» на 51 млн гривень, що в 3-20 разів перевищило їх ринкову вартість.

Нагадаємо, журналісти розповіли про повернення в «Укргазвидобуванні» до старих схем.