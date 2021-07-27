У «Прозорро» пояснили, навіщо треба звітувати щодо купівлі кількох сосисок

Задворний зазначив, що звітування від однієї копійки з'явилося у квітні 2020 року

Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний розповів, чому потрібно звітувати щодо купівлі кількох сосисок. Про це Задворний розповів в інтерв'ю «Главкому».

Нещодавно через «Прозорро» пройшла закупівля 0,25 кг сосисок для початкової школи Херсонської області. Вказано, що закупівля відбувалася без використання електронної системи, але була відповідна тендерна пропозиція і цю інформацію було розміщено на сайті «Прозорро». Задворний пояснив, що це не закупівля, а звітування про витрату коштів.

«Згідно з законом, за кожну закупівлю замовник має прозвітувати, підвантажити реквізити про чек з магазину або рахунку, видаткової накладної тощо. Тут не треба ніяких тендерів. Такі історії дійсно трапляються: якийсь театр купував колись один пиріжок, були закупівлі пакетів…» – пояснив він.

Задворний зазначив, що раніше існував поріг, який не потребує звітування. Саме ж звітування від однієї копійки з'явилося у квітні 2020 року.

«А з'явилося саме тому, що було багато зловживань на дрібних закупівлях. Законотворець вирішив, що все, що витрачає держава, має бути видимим для суспільства, для контролюючих органів. Я особисто не бачу великої проблеми в цьому. Хоча я б дивився в бік спрощення. І думав би про інтеграцію з обліковими системами, бо бухгалтерія все одно всю цю документацію збирає. Краще було б цю інформацію звідти підтягувати, аби замовниками цього ручками не робили. Але ця інформація, на мою думку, має лишатися в системі, бо вона дозволяє бачити, куди витрачаються наші з вами кошти» – підкреслив гендиректор «Прозорро».

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