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    Кременчуцький НПЗ Коломойського продав «Укрзалізниці» дизпаливо за ціною «Роттердам+$50/т»

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    Ігор Коломойський - Кременчуцький НПЗ Коломойського продав «Укрзалізниці» дизпаливо за ціною «Роттердам+$50/т»
    Ігор Коломойський

    За даними ЗМІ, націнка компанії Коломойського до ціни пального в європейських портах склала в середньому $50/т

    Компанія Ігоря Коломойського «Оіл-Трейд 2018» продала державній «Укрзалізниці» 24 000 тон дизельного пального виробництва Кременчуцького НПЗ (Полтавська область) за формулою «Роттердам+».

    Про це свідчать копії 8 контрактів, опублікованих в системі ProZorro.

    Ціна за цими контрактами визначається за формулою: вартість пального в портах Європи (Роттердам або Генуя) плюс витрати на доставку в Україну).

    За даними видання enkorr, націнка компанії Коломойського до ціни пального в європейських портах склала в середньому $50/т.

    Відтак державна «Укрзалізниця» придбала пальне Кременчуцького НПЗ, виготовлене з української нафти за ціною в порту Роттердам+$50/т.

    Загалом ТОВ «Оіл-Трейд 2018» продала державній компанії пального на суму 666 млн грн.

    Нагадаємо, за формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу «Роттердам+» для бензину.

    Теги: Ігор Коломойський вугілля Укрзалізниця ProZorro пальне
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    Кременчуцький НПЗ Коломойського продав «Укрзалізниці» дизпаливо за ціною «Роттердам+$50/т»