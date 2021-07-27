Кременчуцький НПЗ Коломойського продав «Укрзалізниці» дизпаливо за ціною «Роттердам+$50/т»

За даними ЗМІ, націнка компанії Коломойського до ціни пального в європейських портах склала в середньому $50/т

Компанія Ігоря Коломойського «Оіл-Трейд 2018» продала державній «Укрзалізниці» 24 000 тон дизельного пального виробництва Кременчуцького НПЗ (Полтавська область) за формулою «Роттердам+».

Про це свідчать копії 8 контрактів, опублікованих в системі ProZorro.

Ціна за цими контрактами визначається за формулою: вартість пального в портах Європи (Роттердам або Генуя) плюс витрати на доставку в Україну).

За даними видання enkorr, націнка компанії Коломойського до ціни пального в європейських портах склала в середньому $50/т.

Відтак державна «Укрзалізниця» придбала пальне Кременчуцького НПЗ, виготовлене з української нафти за ціною в порту Роттердам+$50/т.

Загалом ТОВ «Оіл-Трейд 2018» продала державній компанії пального на суму 666 млн грн.

Нагадаємо, за формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу «Роттердам+» для бензину.