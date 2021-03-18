У п’яти регіонах України безкоштовно встановлять 122 тисячі розумних електролічильників

Smart-лічильники – це основа для сучасної енергетичної інфраструктури та побудови Smart Grid в Україні

122 тисячі безкоштовних smart-лічильників встановлять цьогоріч в оселях жителів Києва, Київської, Донецької, Одеської та Дніпропетровської областей. Вони допоможуть українцям краще планувати та управляти власним споживанням електрики та витратами на неї, а енергокомпаніям – будувати сучасну інфраструктуру електричних мереж. Про це повідомили в компанії ДТЕК Мережі.

ДТЕК Мережі впроваджує європейські стандарти обслуговування. Як зазначають в компанії, з урахуванням установки нових лічильників, до кінця 2021 року у клієнтів операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі працюватимуть 820 тисяч розумних (smart) приладів обліку.

Отримають нові лічильники клієнти безкоштовно. Адже кошти на їх встановлення закладені в інвестиційних програмах ОСР ДТЕК Мережі – ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі, ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Одеські електромережі.

«Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі реалізують свої інвестпрограми для того, щоб в оселі кожного нашого клієнта було світло та комфорт. Ми системно впроваджуємо технології автоматизації та цифровізації для того, щоб перетворити українські мережі в інфраструктуру Smart Grid – надійну, гнучку та стійку. У 2021-му році оператори систем розподілу встановлять розумні лічильники ще для 122 тисяч наших клієнтів у 5 регіонах, де працюють ОСРДТЕК Мережі», – прокоментував Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Smart-лічильники – це основа для сучасної енергетичної інфраструктури та побудови Smart Grid в Україні. Вони автоматично передають покази про спожиту електроенергію. Таким чином економлять час клієнта – йому не потрібно додатково повідомляти компанії ці дані через онлайн-сервіси або кол-центр. Також в нових лічильниках передбачена функція денного та нічного споживання електроенергії. Це допоможе клієнтам скоротити витрати на електрику при активному використанні нічного тарифу.