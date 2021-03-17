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    У роботі Google стався збій: пошук працює з перебоями

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    У користувачів виникають проблеми з пошуком та сервісами Google - У роботі Google стався збій: пошук працює з перебоями
    У користувачів виникають проблеми з пошуком та сервісами Google
    Фото: freepik.com

    Пошук Google перестав працювати приблизно о 18:49 за Києвом

    Сьогодні у роботі пошуковика Google стався масштабний збій. У користувачів виникають проблеми з сервісами. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

    Зазначається, що проблеми з роботою пошуку та сервісів Google, зокрема поштою та мапами, спостерігаються в США та Європі. В Україні збій також зафіксували.

    Протягом десяти хвилин пошук Google не працював на смартфонах та ПК різних операторів в Україні. Користувачі почали масово повідомляти про збій пошукового сервісу на сайт Downdetector о 18:49. При застосуванні VPN пошук Google починає працювати.

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    У роботі Google стався збій: пошук працює з перебоями
    У роботі Google стався збій: пошук працює з перебоями
    У роботі Google стався збій: пошук працює з перебоями

    Наразі відомо, що у 52% користувачів виникали проблеми з пошуком Google, а 48% – скаржаться на проблеми з авторизацією. При спробі відкрити веб-сторінку Google браузери видають повідомлення про відсутність з'єднання з сайтом.

    Нагадаємо, у грудні минулого року в Google стався глобальний збій, який зачепив і Україну. Тоді користувачі не могли користуватися поштою та YouTube. Причиною тодішнього збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

    Теги: Google інтернет технології
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