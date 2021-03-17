Електронна трудова книжка. Юристи назвали головні нюанси нового обліку працівників

Юристи пояснили, що зміниться для українців у зв’язку з введенням електронного обліку трудової діяльності

В Україні запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Координаційний центр з надання правової допомоги повідомив головні нюанси, на які треба звернути увагу через впровадження е-трудових.

Що зміниться для українців:

облік трудової діяльності працівника здійснюватиметься в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

включення до Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюватиметься Пенсійним фондом України на підставі відомостей, поданих роботодавцем або працівником, скріплених кваліфікованим електронним підписом, протягом 5 років з дня набрання чинності Закону;

трудова книжка більше не буде основним документом про трудову діяльність, а після включення до Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівника, вона буде видана працівникові під підпис. Працівник може зберігати трудову та за бажанням вимагати від роботодавця внесення до неї відомостей про трудову діяльність;

власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі;

страховий стаж обчислюватиметься за даними, що містяться в Державному реєстрі, а за періоди, за які не внесені дані до Державного реєстру – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше;

призначення (перерахунок) пенсії здійснюватиметься або за зверненням особи, або автоматично у випадках, передбачених законодавстовом.

Призначення пенсії за зверненням особи:

звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюватиметься шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.

Призначення пенсії автоматично:

призначення пенсії за віком здійснюватиметься автоматично у разі набуття застрахованою особою права на призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку, на підставі відомостей, наявних у системі персоніфікованого обліку, якщо до досягнення пенсійного віку особа не повідомила про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку;

у разі відсутності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган Пенсійного фонду інформуватиме застраховану особу, у тому числі через її особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, про відсутність таких відомостей та необхідність їх подання (за наявності);

у разі якщо документи про страховий стаж не подані протягом 3 місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважати, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Нагадаємо, Верховна Рада України 5 лютого поточного року ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Зеленський підписав цей закон 4 березня. 10 березня документ було опубліковано.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.