Естонія розробить водневий генератор для Намібії і Пакистану

Багато жителів Намібії до сих пір не знають, що таке електричне світло

Розробки генератора повинні бути завершені до кінця 2022 року

Естонська компанія PowerUp Energy Technologies отримала грант 150 тис євро для розробки генератора на основі водневих паливних елементів. Розробки повинні бути завершені до кінця наступного року, вони призначені для Намібії і Пакистану, – повідомляє H2 View.

У PowerUp Energy Technologies розраховують, що її інновації будуть протестовані і схвалені компанією Mushi Bio Power в Намібії і Національної корпорацією радіо і телекомунікацій в Пакистані в 2023 році.

«Електромережі в цих країнах менш розвинені, нестабільні. А в більшості регіонів погодні умови більш суворі, ніж в Європі. Коли надзвичайно важливо забезпечити ефективну роботу мереж зв'язку і електропостачання в суворих кліматичних умовах, енергетичні рішення що існують зазвичай зазнають невдачі. Хоча дизельні генератори є варіантом, вони пов'язані з забрудненням навколишнього середовища», – сказав засновник і генеральний директор PowerUP Energy Technologies Івар Круузенберг.

«Технології, які нам будуть надані в рамках цієї співпраці, дуже затребувані в Намібії. Багато громад все ще позбавлені звичайного електричного світла в будинках, комерційних приміщеннях, церквах і клубах – для освітлення використовуються свічки. Ми з нетерпінням чекаємо, коли генератори на паливних елементах з'являться в нашій країні», – сказав у свою чергу генеральний директор Mushi Bio Power Понтіанус Мукішi.