У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Каленков: зниження обсягів виробництва сталі у вересні й жовтні становило 10%

Президент об'єднання «Укрметалургпром»: державна політика фактично йде до того, щоб підштовхнути наші підприємства до кризової ситуації

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» прогнозує зростання витрат гірничо-металургійного комплексу на оплату спожитого газу до 3 млрд грн у разі, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування палива. Відповідні дані озвучив президент об'єднання Олександр Каленков під час круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, повідомляє Uaprom.info.

У жовтні ТОВ «Оператор ГТС України» провів слухання щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант). У ФРУ зазначили, що пропозиція «Оператора ГТС» призведе до того, що тариф на транспортування газу зросте в 3,5 рази. Очікується, що саме такий варіант буде направлений на затвердження в НКРЕКП.

«Для гірничо-металургійного комплексу прогнозується зростання витрат на газ, в якому будуть сидіти витрати на транспортування газу, до 3 млрд грн. Для нас зараз це дуже суттєво. Фактично може йти мова про істотне зниження виробництва сталі», - зазначив Каленков.

За його словами, на тлі уповільнення світової економіки і глобального зниження попиту на сталь, українські підприємства вже почали скорочувати виробництво. Зниження обсягів у вересні й жовтні становило 10%.

«Замість того, щоб проводити політику підтримки підприємств, щоб ми могли перенести цю кризу, фактично державна політика йде до того, щоб підштовхнути наші підприємства до кризової ситуації», - прокоментував він ініціативу щодо підвищення тарифу на транспортування газу.

За підрахунками Федерації металургів України, сумарно вартість газу в разі погодження нового тарифу зросте на 1271 грн. Як зазначив голова ФРУ Сергій Біленький, сюди входить вартість транспортування як з розподільних мереж, так і з транспортування магістральними газопроводами.