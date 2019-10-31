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    Рада схвалила закон про анбандлінг

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    Рада схвалила закон про анбандлінг
    Фото: day.kyiv.ua

    Незвичне українському вуху слово анбандлінг означає добровільне роз'єднання активів

    Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2239-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу». Його назавають законом про анбандлінг.

    За закон проголосував 341 нардеп.

    У законі встановлюється, що оператором ГТС (газотранспортної системи), який перебуває в держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

    При цьому забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності, яка використовуються оператором ГТС в процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

    Законопроєкт розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії і забезпечення діяльності оператора ГТС, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, і з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

    Як повідомляли Українські Новини, новою моделлю анбандлінга передбачається передача Фондом державного майна (ФДМУ) газотранспортної системи (ГТС) в господарське користування компанії ТОВ «Оператор ГТС України», створеної Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

    У свою чергу «Оператор ГТС» має подати документи на сертифікацію Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і слідом сертифікацію має підтвердити Європейське енергетичне співтовариство.

    Таким чином, «Оператор ГТС» отримує право комерційного використання ГТС і стає її оператором і стороною, яка підписує транзитний контракт від України з компанією «Газпром» (Росія).

    При цьому, щоб забезпечити реальне відділення згідно з європейськими правилами і незалежно від «Нафтогазу», управляти компанією має окрема структура.

    Зазначається, що для цього в модель вводиться компанія «Магістральні газопроводи України» і ця компанія буде заведена під управління Міністерства фінансів.

    Також «Магістральні газопроводи» матимуть викупити ТОВ «Оператор ГТС України» у «Нафтогазу», проте так, щоб з одного боку скоротити ймовірність впливу керівництва НАК на оператора, з іншого - зберегти економічний інтерес від транзиту для «Нафтогазу».

    Зазначається, що було вибрано варіант викупу з розстрочкою на 15 років, при цьому щорічні платежі за «Оператора ГТС» залежатимуть від обсягів транзиту.

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