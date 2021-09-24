У США продадуть нерухомість Коломойського

Виручені від продажу майна олігарха кошти будуть спрямовані на погашення боргів

Нерухомість Коломойського викупить техаська компанія Centurion American

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання міністерства юстиції і дозволила компанії Ігоря Коломойського продати будівлю в Далласі, арештовану в справі про відмивання коштів. Виручені від продажу майна кошти будуть спрямовані на погашення податкових і інших боргів, повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з судовими документами, техаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за $23,3 млрд. Операцію планують завершити до 27 вересня.

З цією будівлею пов'язано більше $425 тис. боргу податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді. Решту коштів американський уряд розмістить на депозит.

«Суд вважає, що проміжна продаж майна необхідна і доречна для збереження вартості майна до закінчення провадження», – йдеться в рішенні.

Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі, а також ще два об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з «Приватбанку» в Україні.

Нагадаємо, київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності.

До слова, представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського та активістів–антикорупціонерів продовжать спільно зривати засідання Вищого антикорупційного суду з приводу закриття справи «Роттердам+».