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    У США продадуть нерухомість Коломойського

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    Виручені від продажу майна олігарха кошти будуть спрямовані на погашення боргів - У США продадуть нерухомість Коломойського
    Виручені від продажу майна олігарха кошти будуть спрямовані на погашення боргів
    Фото з відкритих джерел

    Нерухомість Коломойського викупить техаська компанія Centurion American

    Федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання міністерства юстиції і дозволила компанії Ігоря Коломойського продати будівлю в Далласі, арештовану в справі про відмивання коштів. Виручені від продажу майна кошти будуть спрямовані на погашення податкових і інших боргів, повідомляє «Радіо Свобода».

    Згідно з судовими документами, техаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за $23,3 млрд. Операцію планують завершити до 27 вересня.

    З цією будівлею пов'язано більше $425 тис. боргу податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді. Решту коштів американський уряд розмістить на депозит.

    «Суд вважає, що проміжна продаж майна необхідна і доречна для збереження вартості майна до закінчення провадження», – йдеться в рішенні.

    Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі, а також ще два об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з «Приватбанку» в Україні.

    Нагадаємо, київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності.

    До слова, представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського та активістів–антикорупціонерів продовжать спільно зривати засідання Вищого антикорупційного суду з приводу закриття справи «Роттердам+».

    Теги: Ігор Коломойський суд США нерухомість Міністерство юстиції суддя будинок уряд
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    У США продадуть нерухомість Коломойського