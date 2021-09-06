Святкування Незалежності. Банкова дала заробити компанії Коломойського

За оцінками аналітиків, загалом на святкування Дня незалежності витрачено близько 200 млн грн.

ТОВ «Гравіс-Кіно» засвітилося на Кримській платформі, забезпечивши захід пересувною телевізійною станцією

Київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком».

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» за 1,04 млн грн найняло столичну компанію для проведення комплексу технічних послуг щодо здійснення відеознімання та запису. Зокрема «Гравіс-Кіно» знімало концерт «Незалежність у нашій ДНК», що відбувся 24 серпня на арені НСК «Олімпійський».

Також цей підрядник за 641,5 тис. грн знімав та записував церемонію підняття найбільшого Державного прапора у селі Мар’янівка Черкаської області, куди приїжджав президент Володимир Зеленський.

Крім цього, ТОВ «Гравіс-Кіно» забезпечило власним технічним обладнанням (пересувною телевізійною станцією) для підготовки та проведення саміту «Кримська платформа» 23 серпня. Вартість угоди становила 564,2 тис. грн.

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Нагадаємо, що загалом на святкування влада спрямувала близько 200 млн грн. Приміром, рік тому такі витрати становили лише 4 млн грн, а у 2019 році – 10 млн грн.

Окремо вдалося дізнатися «Главкому», що сувенірна продукція для «Кримської платфоми» коштувала державі декілька мільйонів гривень. Так, фізична особа - підприємець Наталія Каменська отримала за сувеніри до міжнародного саміту «Кримська платформа» від державного підприємства «Державна театрально-видовищна агенція» 965 тис. грн. Держпідприємство придбало у Каменської 250 ароматизованих свічок по 820-900 грн за штуку, 100 брошок ручної роботи на 230 тис. грн (2,3 тис. грн за штуку) та 200 запонок ручної роботи на суму 520 тис. грн.

Також підприємиці Ірина Ляховенко та Ірина Оліярник поставили 100 жіночих хусток зі штучного шовку та 100 чоловічих хусток із натурального шовку відповідно. При цьому перша отримала в підсумку 108,6 тис. грн, а друга 42 тис. грн.