Коломойський змінив імідж (фото)

Коломойський відвідав матч чемпіонату України між «Шахтарем» і «Дніпром-1»

Олігарх збрив бороду

Український олігарх Ігор Коломойський відвідав матч чемпіонату України між «Шахтарем» і «Дніпром-1» в Києві. Він постав перед публікою без своєї знаменитої бороди і зі стильною зачіскою, повідомив ведучий Дмитро Поворознюк.

Колишній президент «Дніпра» давненько відійшов від футболу і деякий час не з'являвся на стадіоні. Однак він не зміг пропустити поєдинок між другою і третьою командою поточного чемпіонату.

На стадіон Коломойський прийшов у компанії президента луганської «Зорі» Євгена Геллера. Впізнати його було важко. Коломойський позбувся звичної сивої бороди і змінив зачіску.

«Шахтар» обіграв «Дніпро-1» з рахунком 2:0 завдяки голам Фернандо і Траоре та зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а «Дніпро-1» опустився на четверте місце.

Нагадаємо, київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності.

До слова, представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського та активістів–антикорупціонерів продовжать спільно зривати засідання Вищого антикорупційного суду з приводу закриття справи «Роттердам+».