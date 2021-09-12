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    Коломойський змінив імідж (фото)

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    Коломойський відвідав матч чемпіонату України між &laquo;Шахтарем&raquo; і &laquo;Дніпром-1&raquo; - Коломойський змінив імідж (фото)

    Коломойський відвідав матч чемпіонату України між «Шахтарем» і «Дніпром-1»

    Олігарх збрив бороду

    Український олігарх Ігор Коломойський відвідав матч чемпіонату України між «Шахтарем» і «Дніпром-1» в Києві. Він постав перед публікою без своєї знаменитої бороди і зі стильною зачіскою, повідомив ведучий Дмитро Поворознюк.

    Колишній президент «Дніпра» давненько відійшов від футболу і деякий час не з'являвся на стадіоні. Однак він не зміг пропустити поєдинок між другою і третьою командою поточного чемпіонату.

    На стадіон Коломойський прийшов у компанії президента луганської «Зорі» Євгена Геллера. Впізнати його було важко. Коломойський позбувся звичної сивої бороди і змінив зачіску.

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    Коломойський змінив імідж (фото)
    Коломойський змінив імідж (фото)
    Коломойський змінив імідж (фото)

    «Шахтар» обіграв «Дніпро-1» з рахунком 2:0 завдяки голам Фернандо і Траоре та зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а «Дніпро-1» опустився на четверте місце.

    Нагадаємо, київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності.

    До слова, представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського та активістів–антикорупціонерів продовжать спільно зривати засідання Вищого антикорупційного суду з приводу закриття справи «Роттердам+».

    Теги: Ігор Коломойський стадіон
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    Коломойський змінив імідж (фото)