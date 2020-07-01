У Starbucks відреагувала на інформацію про відкриття кав’ярень в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Starbucks поки немає планів відкриватися в Україні

Українські ЗМІ отримали повідомлення, що у Києві відкриються перші три кав’ярні культового американського бренду

Відома мережа кав’ярень Starbucks заявила, що не планує виходити на український ринок.

У компанії повідомили у відповідь на запит НВ що вони завжди шукають можливості донести досвід Starbucks до клієнтів, однак у даний час у них «немає планів відкривати їх в Україні».

Зазначимо, що у вівторок, 30 червня українські ЗМІ отримали розсилку нібито від українського підрозділу Starbucks, в якій повідомлялося, що «20 липня, в Києві урочисто відкриються перші три кав’ярні культового американського бренду».

У фейковому прес-релізі йшлося, що «Україна є дуже важливим ринком» для Starbucks, тому що це «країна, яка швидко розвивається».

У фальшивій розсилці заявляли, що Starbucks має «великі плани» і «за пів року найвідоміша кава у світі з’явиться також в інших містах-мільйонниках країни».

Представників ЗМІ у фейковому пресрелізі запросили «на закриту вечірку-дегустацію кави». При цьому ім'я спікера з фальшивого релізу — це ім'я сценариста з фільму Lie to me.