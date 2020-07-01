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    Економіка та фінанси

    У Starbucks відреагувала на інформацію про відкриття кав’ярень в Україні

    • Розсилка
    <p>У&nbsp;Starbucks поки немає планів відкриватися в&nbsp;Україні</p> - У Starbucks відреагувала на інформацію про відкриття кав’ярень в Україні

    У Starbucks поки немає планів відкриватися в Україні

    Українські ЗМІ отримали повідомлення, що у Києві відкриються перші три кав’ярні культового американського бренду

    Відома мережа кав’ярень Starbucks заявила, що не планує виходити на український ринок.

    У компанії повідомили у відповідь на запит НВ що вони завжди шукають можливості донести досвід Starbucks до клієнтів, однак у даний час у них «немає планів відкривати їх в Україні».

    Зазначимо, що у вівторок, 30 червня українські ЗМІ отримали розсилку нібито від українського підрозділу Starbucks, в якій повідомлялося, що «20 липня, в Києві урочисто відкриються перші три кав’ярні культового американського бренду».

    У фейковому прес-релізі йшлося, що «Україна є дуже важливим ринком» для Starbucks, тому що це «країна, яка швидко розвивається».

    У фальшивій розсилці заявляли, що Starbucks має «великі плани» і «за пів року найвідоміша кава у світі з’явиться також в інших містах-мільйонниках країни».

    Представників ЗМІ у фейковому пресрелізі запросили «на закриту вечірку-дегустацію кави». При цьому ім'я спікера з фальшивого релізу — це ім'я сценариста з фільму Lie to me.

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