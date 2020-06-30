Одна з найбільших авіакомпаній Європи збирається звільнити кілька тисяч працівників



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Безпосередньо в Air France наразі працює близько 41 тисячі осіб

В найближчі два роки Air France має намір значно скоротити кількість робочих місць

Одна з найбільших авіакомпаній Європи – Air France – почне масові звільнення.

Як повідомляє The New York Times, в найближчі два роки компанія має намір скоротити близько 7,5 тисячі робочих місць.

Зазначається, що на такі заходи її змусили піти наслідки кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.

За даними представників профспілки працівників компанії, мова йде про 6560 робочих місць з 41 тисячі безпосередньо в Air France, також скоротити понад тисячу осіб збираються в дочірній фірмі - НІР.

Варто нагадати, що ще в травні в керівництві Air France говорили про майбутнє скорочення.

Нагадаємо, одна з найбільших авіакомпаній у світі, австралійська Qantas Airways, запозичить 1,3 мільярда доларів і скоротить як мінімум шість тисяч робочих місць через наслідки пандемії коронавірусу.

За прогнозами експертів, авіакомпанії всього світу недоотримають понад 84 мільярдів доларів тільки в 2020 році. Раніше Lufthansa повідомила про масштабні скорочення, роботу можуть втратити близько 26 тисяч осіб.

До слова, через коронакризу аеропорт «Київ» скорочує половину своїх співробітників.