Коломойський почав хвалити Порошенка



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В березні 2015 року Порошенко звільнив Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА Фото: пресслужба президента

Ще кілька місяців тому Коломойський безжально критикував Порошенка за націоналізацію Приватбанку, а вже сьогодні розповідає, що МВФ тиснув на п’ятого президента, і при цьому знаходить позитивні моменти в його діях

Ігор Коломойський вважає, що Петро Порошенко впорався з основним завданням – врятував Україну від Росії.

«З основним завданням він (Порошенко – Ред.) впорався - врятував країну від вас (росіян – Ред.). Він прийшов, Криму вже не було, Донбас вже був захоплений де-факто. Він зупинив агресію. Я можу критикувати його як хочете, але не перед вами. Ми всередині розберемося самі», - розповів Коломойський в інтерв’ю російському РБК.

Олігарху здавалось, що Порошенко надто йде на поводу у західних радників.

«Вони весь час тиснули на нього, щоб він щось вирішив з Приватбанком. МВФ, фінансові організації весь час на нього чинили тиск», - описує становище Порошенка співвласник групи «Приват».

«Незважаючи на конфлікт з Порошенком і з усім істеблішментом, я ніяких активів, крім Приватбанку, не втратив, а банк втратив, бо збіглися інтереси Порошенко і МВФ в якійсь мірі», - додав Коломойський.

Нагадаємо, раніше Коломойський був настільки ображений на Порошенка за Приватбанк, що перед другим туром голосування називав п’ятого президента своєю маріонеткою, яка буде робити все, що йому скажуть, аби «спокутувати провину» за націоналізацію Приватбанку.

Навесні Ігор Коломойський заявляв, що під час президентських виборів вони з главою МВС Арсеном Аваковим «вболівали проти» Петра Порошенка.

Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня.