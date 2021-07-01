Немає коштів для накопичення вугілля, модернізації та підготовки до зими, – Юрій Продан

«Усі забули, що є ТЕЦ і ТЕС, не виконуються ті законодавчо-нормативні акти, які повинні бути для підтримки теплової генерації»

Сьогодні у теплової генерації немає коштів для накопичення вугілля, модернізації та підготовки до зими. Не можна так відноситися до суб’єкту енергетики, на плечах якої (теплової генерації – ред.) фактично стоїть регулювання енергосистеми.

Про це сьогодні заявив ексміністр палива та енергетики Юрій Продан під час конференції Energy Talk Show Electricity Market 2021.

За його словами, сьогодні усі взагалі забули, що є ТЕЦ і ТЕС, адже не виконуються навіть ті законодавчо-нормативні акти, які повинні бути для підтримки теплової генерації.

«Ринок сьогодні незбалансований… І сьогодні справді стоїть надзагрозлива ситуація над тепловою генерацією», – зазначив Продан.

На його переконання, подібний дзвіночок вже пролунав минулої зими, коли Україна не могла пройти осінньо-зимовий період.

«Чи є сьогодні кошти у теплової генерації для того, щоб накопичити вугілля? Немає сьогодні таких коштів. Чи є можливість залучити кредити? Немає кредитів. Чи є можливість сьогодні ефективно здійснити модернізацію і здійснити підготовку до зими? Звісно, ні, і ніхто навіть не знає, яким чином здійснюється ця підготовка, ці ремонти… Мені здається, у нас в країні зараз це нікого не цікавить. Аж поки ми не відчуємо серйозні обмеження електричної енергії в зимовий період, віялові відключення чи ще щось», – застеріг експосадовець.

Нагадаємо, що борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку сягнув 13 млрд грн. Генеруючі компанії подали судові позови проти «Укренерго» з вимогою погасити цю заборгованість, сформовану протягом 2019-2021 рр. Голова правління НЕК Володимир Кудрицький обіцяв погасити борги перед генерацією до того, як почнуть реалізовуватися судові позови. Проте, перші судові засідання вже відбулися практично в усіх учасників ринку.

В КП «Київтеплоенерго», якому також заборгувало «Укренерго», поскаржилися, що виробники електроенергії не можуть надавати послуги через «касовий розрив», спричинений боргами системного оператора на балансуючому ринку.

Раніше в міністерстві енергетики назвали фінансову стабілізацію ринку електроенергії необхідною умовою стабільного опалювального сезону.

На думку експертів ринку, зволікання з вирішенням боргів загрожує збалансованості та стабільності української енергосистеми, а також повноті та якості запланованих виробниками електроенергії ремонтів обладнання.