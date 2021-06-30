  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Добропіллі загинув 37-річний гірник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від черпно-мозкової травми чоловік помер на місці - У Добропіллі загинув 37-річний гірник
    Від черпно-мозкової травми чоловік помер на місці
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці з'ясовують причини смертельної травми шахтаря

    На шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видуботок» 29 червня загинув гірник. Це сталося під час виконання підземних робіт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

    29 червня 2021 року, близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника. Від отриманої відкритої черпно-мозкової травми чоловік помер на місці.

    Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України).

    Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Також 20 квітня у Донецькій області в очисному забої ПАТ «Шахтоуправління Покровське» загинув гірник 1975 року народження.

    Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.

    Читайте також:
    Теги: шахта вугілля Донеччина смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Добропіллі загинув 37-річний гірник