У Добропіллі загинув 37-річний гірник

Від черпно-мозкової травми чоловік помер на місці

Правоохоронці з'ясовують причини смертельної травми шахтаря

На шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видуботок» 29 червня загинув гірник. Це сталося під час виконання підземних робіт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

29 червня 2021 року, близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника. Від отриманої відкритої черпно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

Також 20 квітня у Донецькій області в очисному забої ПАТ «Шахтоуправління Покровське» загинув гірник 1975 року народження.

Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.

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