«Київтеплоенерго» не може закупити паливо та провести ремонт обладнання

Борг НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку становить 13,055 млрд грн

На сьогодні НЕК «Укренерго» заборгував КП «Київтеплоенерго» близько 1 млрд грн. Системний оператор закінчив розрахунки тільки за вересень 2020 р. та розпочав оплачувати рахунки за жовтень минулого року. Це спричинило в компанії «касовий розрив», що не дозволяє їй, як і усім виробникам електроенергії, закуповувати паливо, проводити ремонти напередодні підготовки до зими та призвело до обмеження своїх послуг.

Про в інтерв’ю ExPro повідомив директор Департаменту з правового забезпечення КП «Київтеплоенерго» Сергія Гашула.

Він пояснив, що заборгованість на балансуючому ринку – не просто надана послуга, а відпущена балансуюча електроенергія, на виробництво якої було використано паливо, зокрема, «далеко не дешевий природний газ».

«На кожен наступний місяць, ми маємо робити авансовий платіж на газ. За наявності заборгованості збоку «Укренерго», ми не можемо розрахуватися за той газ, що використали, та не можемо зробити замовлення на майбутні обсяги газу. Відповідно, всі виробники стикаються з тим, що починають обмежувати обсяг послуги, адже для того, щоб її надати чисто фізично немає палива, без якого неможливо виробити електроенергію», – зазначив Сергій Галуша.

Крім того, в «Київтеплоенерго» зазначають, що НЕК неправомірно отримує кошти за послугу з передачі електроенергії, яку генерують ТЕЦ і транспортують її лише в межах Києва розподільчими мережами. При цьому КП фактично позбавлене можливості не оплачувати спірні рахунки. Така поведінка «Укренерго» стала приводом для звернення тепловиків до суду.

Нагадаємо, борг НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку становить 13,055 млрд грн. Із них борг «Укренерго» перед сторонами, відповідальними за баланс становить 5,871 млрд грн, а перед постачальниками послуг з балансування – 7,184 млрд грн.

Раніше стало відомо, що генеруючі компанії подали судові позови проти «Укренерго» з вимогою погасити заборгованість, сформовану перед компаніями за послуги на балансуючому ринку протягом 2019-2021 рр.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький обіцяв погасити борги перед генерацією до того, як почнуть реалізовуватися судові позови. Проте, перші судові засідання вже відбулися практично в усіх учасників ринку.