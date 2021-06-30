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    Керівництво НКРЕКП допомагає трейдерам займатися махінаціями на ринку електроенергії, – нардеп

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    Кучеренко наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і члени комісії. - Керівництво НКРЕКП допомагає трейдерам займатися махінаціями на ринку електроенергії, – нардеп
    Кучеренко наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і члени комісії.

    «6 компаній-трейдерів перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому майже 10 млрд грн»

    Члени НКРЕКП забезпечує можливість для наближених до себе трейдерів займатися махінаціями з перепродажем електроенергії, яку виробляють державні компанії.

    Про це з трибуни Верховної Ради заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    «За минулий рік 6 компаній-трейдерів: стіл, стілець, комп’ютер, – перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому приблизно 10 млрд грн. Це ті гривні мільярди, які недоотримав «Енергоатом», «Укренерго». А тепер зрозумійте, будь ласка. За все це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики. Неконституційний орган, який по суті створений і призначений президентом України», – заявив Кучеренко.

    Він наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і нелегітимні члени комісії.

    «Саме ваші (президента України Володимира Зеленського – прим.) призначенці – Тарасюк, Бабій та інші – сьогодні забезпечують цю шахрайську схему вимивання грошей з енергетичного сектора, за який врешті-решт заплатить населення», – додав Кучеренко.

    Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

    НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

    10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

    Теги: НКРЕКП Міненерго Енергоатом Укренерго
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    Керівництво НКРЕКП допомагає трейдерам займатися махінаціями на ринку електроенергії, – нардеп