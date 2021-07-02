ЄС виділяє 2,3 млрд євро у межах «Східного партнерства». Що отримає Україна

Для України визначили п'ять флагманських ініціатив у межах цього плану

У Європейському Союзі підготували план подальшої співпраці з країнами «Східного партнерства», для цього виділили інвестиційний пакет обсягом 2,3 млрд євро. Про це поінформував під час брифінгу речник Єврокомісії Петер Стано.

Для України визначили п'ять флагманських ініціатив у межах цього плану.

«Сьогодні Єврокомісія та Високий представник (ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель - ред.) внесли пропозицію, як просуватися з пріоритетами співпраці між ЄС та учасниками «Східного партнерства» у наступні роки. Сьогоднішня пропозиція передбачає п'ят довготривалих цілей і фокусується на проіритетах нашої майбутньої співпраці... Цей всебічний порядок денний передбачає розвиток торгівлі та економічне зростання, створення нових робочих місць, інвестиції в сполучення, посилення демократичних інституцій та верховенства права – це дуже важливий момент, підтримку «зеленого» та цифрового переходу, просування ідей справедливого суспільства з гендерною рівністю та інклюзивністю», – зазначив Петер Стано.

«Частиною ухваленої пропозиції є регіональний економічний і інвестиційний план обсягом 2,3 мільярда євро, який підтримає відновлення після коронакризи і довгострокову стійкість країн «Східного партнерства», – розповів речник Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначають, що цей план пропонує конкретні флагманські ініціативи для кожної з країн-партнерів.

Флагманські ініціативи для України наступні:

Підтримка інноваційної та конкурентоспроможної економіки – пряма підтримка 100 тисяч МСП

Економічний перехід для сільських районів – допомога більш ніж 10 тисячам дрібних фермерських господарств

Покращення сполучення за рахунок модернізації пунктів перетину кордону

Прискорення цифровий трансформації – модернізація загальнодоступної ІТ-інфраструктури

Підвищення енергоефективності та підтримка галузі щодо поновлюваного водню

Пропозиції, як вказано, будуть обговорені з країнами-партнерами, країнами-членами ЄС, громадянським суспільством та іншими ключовими зацікавленими сторонами напередодні 6-го саміту «Східного партнерства» у грудні 2021 року.

Нагадаємо, глави держав і урядів 27 країн ЄС і шести східноєвропейських держав, включно з Україною, визначили пріоритети, за якими вони розвиватимуть «Східне партнерство». Про 18 червня, повідомили президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Лідери висловили політичну волю продовжити будувати спільний простір демократії, процвітання та стабільності, заснований на (повазі до. - Ред.) міжнародного права», – заявив Мішель. Він пообіцяв, що «Східне партнерство», яке об'єднує ЄС і Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь та Вірменію, залишатиметься пріоритетом для Брюсселя.

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