У Японії прогнозують падіння вартості нафти нижче нуля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільші трейдери вважають, що всі сховища і танкери можуть переповнитися вже через пів року

Ситуація, коли трейдери почнуть доплачувати покупцям, спровокує надмірний надлишок сировини на ринку і переповненість сховищ, - аналітик

У Японії аналітик банку Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) передбачив падіння вартості нафти нижче нуля.

На його думку, ситуація, коли трейдери почнуть доплачувати покупцям, спровокує надмірний надлишок сировини на ринку і переповненість сховищ, пише портал ZeroHedge.

Аналітик відзначає, що у 2018 році схожа ситуація складалася в Техасі на газовому ринку. «Там видобуток сланцевої нафти призвів до значних обсягів попутного газу, для прокачування якого не вистачало трубопроводів та іншої інфраструктури. В результаті компанії готові були платити покупцям, аби не спалювати газ», - нагадав японець.

Найбільші трейдери вважають, що всі сховища і танкери можуть переповнитися дуже скоро. Якщо збережеться поточна ситуація, то на це буде потрібно максимум пів року.

Нинішні покупці нафти хочуть заробити на перепродажі, коли котирування відновляться. Після заповнення сховищ вони можуть почати використовувати нафтові танкери, хоча ті й дорожчі.

Надлишок нафти вже в квітні в Gunvor оцінюють у вісім мільйонів барелів на добу. У цих розрахунках враховано бажання Саудівської Аравії наростити поставки на три мільйони барелів.

Раніше американські сенатори попередили королівство, що такі дії вплинуть на відносини двох країн.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку.