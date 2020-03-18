Вартість нафти впала до нового мінімуму



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Світові ціни на нафту прискорили темпи зниження до 3-4%

Вартість Brent упала нижче $29 вперше із січня 2016 року

Світові ціни на нафту прискорили темпи зниження до 3-4% ввечері у вівторок, 17 березня. Ціна на Brent опустилася нижче 29 доларів за барель вперше із 20 січня 2016 року.

Про це свідчать дані торгів.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опускалася на 3,76% - до 28,92 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 3,1% - до 28,1 долара за барель.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту продовжують падати через коронавірус.

Ціна нафти марки Brent у понеділок, 16 березня, опустилася нижче $30 доларів за барель.

Як відомо, 9 березня через відсутність домовленості між ОПЕК та Росією світові ціни на нафту впали на рекордні 30%.

6 березня ОПЕК та Росія не змогли домовитися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти, що спричинило обвалення ціни на нафту Brent на 9,4% – до $45,27 за барель. Після цього обвалилися й акції саудівського державного нафтового гіганта Saudi Aramco – на 9%.

Нагадаємо, Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку.